台3線嘉義中埔段砂石、廂型車碰撞 釀2死2傷

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嘉義縣中埔鄉台3線286.8公里處11日凌晨4時許發生砂石車與廂型車碰撞車禍，廂型車內4人受傷送醫，其中2人傷重不治。肇事原因仍有待調查釐清。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月11日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）嘉義縣中埔鄉台3線286.8公里處今天凌晨4時許發生砂石車與廂型車碰撞車禍，廂型車內4人受傷送醫，其中2名乘客傷重不治，砂石車司機未受傷，雙方酒測值零，肇事原因調查中。

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿表示，中埔鄉台3線286.8公里處與嘉132線路口，凌晨4時55分發生死亡車禍。

中埔分局副分局長林乙皓告訴中央社記者，蔡姓女子駕駛廂型車沿嘉132線（西向東）往台3線方向行駛，陳姓男子駕駛砂石車北往南行駛台3線，因不明原因在台3線上發生碰撞。

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林乙皓表示，車禍造成蔡女手部及腳部擦挫傷，同車3名乘客（2男1女），皆胸腹部內出血，由救護車分別送往嘉義聖馬爾定醫院、灣橋榮民醫院及嘉義基督教醫院救治，2名男乘客送醫後傷重不治，而駕駛砂石車的陳男則未受傷。

林乙皓表示，雙方駕駛酒測值都是零，肇事原因需進一步調查。呼籲民眾駕駛車輛行經路口時應減速慢行，才能避免車禍發生。（編輯：謝雅竹）1110311