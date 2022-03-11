國道收費員自救會補貼案 最高行政法院發回更審

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（中央社記者林長順台北11日電）國道收費員自救會認為行政院及勞動部官員105年間在會商結論上簽名，卻未兌現補貼，提告興訟。台北高等行政法院判自救會敗訴。自救會上訴後，最高行政法院今天發回更審。

國道計程電子收費於民國103年1月上路，人工收費走入歷史，部分收費員成立自救會，要求政府安置工作、返還年資。

自救會提告主張，行政部門開始與自救會代表進行協商，在105年8月16日，雙方達成「會商結論」，由代表行政部門的行政院政務委員林萬億、時任勞動部長郭芳煜在會商結論上簽名。

自救會指出，行政部門訂定「國道實施計程電子收費依法解僱之收費員就業安定補貼實施要點」，但實施要點內容，未依「會商結論」完全履行，因此提起行政訴訟，主張會商結論為行政契約，行政院與勞動部應給付自救會各成員補貼，並給付自救會600萬元。

台北高等行政法院認定，雙方達成的「會商結論」，就只是行政決定前的準備作業行為，而非行政契約，自救會主張以「會商結論」作為請求權基礎，並無理由，予以駁回。自救會提起上訴。

最高行政法院認為，本件上訴為有理由，惟因事證尚有未明，有由原審法院再行調查審認的必要，判決原判決廢棄，發回原審法院另為適法之裁判。（編輯：張銘坤）1110311