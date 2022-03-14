鄰近派出所民宅藏黑槍 以木工掩護改造槍械

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苗栗縣通霄鎮40歲周姓男子住家在派出所附近，利用地下室木工廠為掩護涉嫌改造槍械，警方接獲情資成立專案小組查緝，起出改造手槍、空氣槍及子彈、火藥等，警詢後將周男依法送辦。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月14日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣通霄鎮40歲周姓男子住家在派出所附近，以做木工為掩護涉嫌改造槍械，警方接獲情資成立專案小組查緝，起出改造手槍、空氣槍及子彈、火藥等，宛如小型兵工廠。

苗栗縣警察局通霄分局透過新聞稿表示，日前接獲情資得知周男擁槍自重，並意圖對外兜售，經成立專案小組明查暗訪深入查緝並蒐集相關事證，今天持苗栗地方法院核發搜索票，直搗周嫌住處。

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周男住處鄰近派出所，利用地下室木工廠為掩護，進行槍械改造，專案小組成員在屋內搜出可擊發之金牛座改造手槍1支、空氣槍4支，9mm子彈成品17顆、霰彈2顆、9mm子彈彈頭50顆、彈殼10顆、火藥58公克等改造槍械及子彈，以及車床、鑽床等機械和工具，有如一座小型兵工廠。

警方表示，警詢後將周男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送苗栗地檢署偵辦，並持續追查相關零組件來源及有無槍械成品流出。（編輯：李錫璋）1110314