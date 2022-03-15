少將涉貪判4年半 司法院：尊重法官依法審判

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（中央社記者林長順台北15日電）前少將韓豫平涉貪污案遭判4年半定讞。外界替韓豫平陳情。司法院今天指出，尊重法官依法審判，若認為現行貪污治罪條例刑度過高需另行修法，司法院基於權力分立予以尊重。

花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平被控挪用演習加菜金，用以支付民間人士餐費。花蓮高分院依貪污治罪條例判處韓豫平有期徒刑4年6月。最高法院2月14日駁回上訴定讞。多名立法委員日前指稱判刑不符比例原則。

司法院晚間指出，貪污治罪條例第5條的法定刑為7年以上有期徒刑之罪，縱使情節輕微，而其所得或所圖得財物或不正利益在新台幣5萬元以下，依貪污治罪條例第12條第1項規定，僅得減為3年6月以上有期徒刑。

司法院表示，據本案判決書記載，韓豫平被依貪污治罪條例第5條第1項第2款、第12條第1項規定量處有期徒刑4年6月；至於同案張姓上士因於偵查中自白，並自動繳交全部犯罪所得，另適用貪污治罪條例第8條第2項前段、刑法第59條規定再為2次減刑，量處有期徒刑1年、緩刑3年。

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司法院強調，本案所適用的法律，是現行有效的法律，法官依憲法第80條規定，本有依據法律審判的義務，若認為貪污治罪條例的法定刑度過高，無法兼顧所有案情，而需另行修法，司法院基於權力分立原則，自當予以尊重。

至於使用加菜金核銷宴請下屬眷屬所生費用，是否成立貪污治罪條例第5條第1項第2款之罪，司法院表示，本案已確定，可受公評，若循非常上訴、再審等法定途徑尋求救濟，司法院也表示尊重。作為最高司法機關，司法院不便就法律解釋、適用等審判核心事項表示意見，以維護審判純淨空間。（編輯：李錫璋）1110315