張錫銘14次假釋未過 提行政訴訟遭駁

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）因案服刑中的前槍擊要犯張錫銘，自2017年起14次呈報假釋都被法務部矯正署駁回，張錫銘對處分不服，上個月向台南地方法院提起行政訴訟，院方審理後認為原處分無違誤而駁回。

台南地方法院判決書中指出，張錫銘於1995至2005年間犯殺人等罪，經判處無期徒刑確定，現於矯正署台南監獄執行，台南監獄於去年2月提報張錫銘假釋案，經矯正署以犯行造成被害人死亡，嚴重危害公眾安全及社會治安，且無和解或賠償相關紀錄，仍有繼續教化必要等理由，於去年3月29日決定不予許可假釋。

張錫銘認為認原處分對台南監獄提報假釋案再次評價，明顯錯誤，且認為他應適用舊刑法規定呈報假釋，服刑已逾15年10月，呈報假釋達14次，已超越呈報假釋門檻，於去年6月提起復審又遭駁回，張錫銘仍不服，於是向台南地院提起行政訴訟。

張錫銘並向法院主張，他在監服刑無法聯繫被害人家屬，但他可以接見家人尋求協助聯繫、或尋求犯罪被害人保護組織協助聯繫被害人和解賠償，或自己訂定提出賠償計畫。

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台南地院判決指出，矯正署依法務部「假釋案件審核參考基準」，考量張錫銘犯行情節、犯後態度（含在監行狀）及再犯風險（含前科紀錄）等面向後，認張錫銘犯行情節非輕，犯後無和解或賠償相關紀錄，犯後態度非佳，曾有傷害罪前科，再犯風險偏高，於法有據。

台南地院指出，矯正署審酌張錫銘涉及多起犯罪，且犯行情節嚴重，認定悛悔情形尚不適合復歸社會而仍有繼續教化必要，而作成不予假釋的決定，並未逾越審查範圍。（編輯：郭諭儒）1110316