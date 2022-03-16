海軍退伍少校持假證件闖左營軍區 要塞堡壘法起訴

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）海軍教準部退伍陳姓少校去年底持偽造證件侵入左營軍區，橋頭地檢署今天指出，檢方調查後依陳男涉犯偽造文書、侵入要塞堡壘等罪將他起訴；國安法部分則查無犯罪嫌疑。

橋頭地檢署今天下午發布新聞稿指出，檢方調查後認為陳男涉犯刑法第212條、第216條之行使偽造特種文書及要塞堡壘地帶法第6條第1款、第10條第1項之非經要塞司令許可進入要塞堡壘罪嫌，依法將他起訴。

另外，針對陳男涉犯國家安全法罪嫌部分，經檢方指揮專案小組追查後，因並未查獲他有與外國、中港澳或境外敵對勢力或其派遣之人接觸證據，查無犯罪嫌疑。至於陳男犯案動機，仍待專案小組深入追查。

橋檢表示，34歲陳男民國93年間入伍，直到109年11月16日以海軍教育訓練暨準則發展指揮部教訓處少校軍階退伍。但他去年11月12日晚間竟持偽刻的海軍教準部教訓處長印章，蓋印在偽造的臨時身分證明上，企圖闖入海軍左營軍區。

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檢方調查，陳男走到左營基地實踐哨後，便持偽造證件以未攜帶識別證，要進入營區值班為由，矇騙葉姓衛哨兵，之後再進去營區以退伍時未歸還的鑰匙打開教訓處第一辦公室。不過隔天凌晨0時許準備離開時，被另名阮姓衛哨兵發覺他神情有異，馬上查證，陳男眼見事跡敗露，馬上跑步離開營區。

橋頭地檢署會同高雄憲兵隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊及左營分局、法務部調查局高雄市調查處等單位組成專案小組，海軍也主動提供相關資訊，去年11月16日晚間在高雄市三民區將他拘提到案。檢方複訊後認為陳男涉犯要塞堡壘地帶法侵入要塞堡壘地帶罪嫌，以及國家安全法、非法刺探公務秘密罪嫌等重大，且有逃亡、滅證及串證之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：謝雅竹）1110316