懷疑前妻有新歡 醋男持槍傷人遭判刑6年10月

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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）花蓮富里鄉56歲陳姓男子因懷疑前妻與石牌村楊姓村長交往，竟醋意大發，持土造長槍朝楊男射擊，子彈橫穿楊男體內，送醫救回一命。陳男依殺人未遂等罪判刑6年10個月，全案可上訴。

判決書指出，陳男民國110年5月與前妻離婚，因懷疑前妻與楊姓村長交往而心生怨憤，去年10月9日持撿來的土造長槍朝楊姓村長背部開槍，隨後駕車逃逸。

楊姓村長驚覺中槍後，請友人協助報警，隨後自行開車返家等待救護車到場送醫救治，楊男右背中彈，子彈從右肩後貫穿至左肩，造成左肋骨、左肩骨折、右後胸壁開放性傷口、左肺損傷等傷害，經轉院進行手術，取出鋼珠子彈，所幸生命跡象穩定。

警方於事發深夜拘提涉案的陳姓男子到案，警方查扣槍枝1把。陳男辯稱，沒有要殺人，只是想嚇嚇他，當時車子仍在行進中，架好槍管還沒扣板機，槍枝就自己擊發子彈。

楊姓村長於偵查中證稱，他與陳男是朋友，沒冤仇，事發當時有看到車輛從防汛道路往工寮方向開來，在距離20公尺遠停下，便看到陳男將槍伸出來對著他瞄準，中槍後他痛得倒地，身後流很多血，有寫下凶手車牌號碼。

法官認為，陳男明知槍枝具有殺傷力及穿透力，若只是警告，只須叫喚楊男並亮槍、對空鳴槍即已足夠，何須趁楊男無防備下開槍；且難以想像陳男一邊駕駛自小客貨車行進，一邊架起總長達111公分、具一定重量的長槍，難以採信陳男說法。

法官依非法持有可發射金屬具有殺傷力之槍枝罪、殺人未遂等罪，判應執行有期徒刑6年10月，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1110317