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聊俄烏戰爭疑因立場不同 花蓮醉男持刀砍友遭送辦

2022/3/18 17:15（3/18 17:46 更新）
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花蓮吉安鄉37歲陳姓男子（中）與友人相約在工寮飲酒，談及俄烏戰爭疑因立場不同，雙方爆發口角衝突，陳男持菜刀朝友人頸部、手部攻擊，全案依刑法殺人未遂移送偵辦。（花蓮吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月18日
花蓮吉安鄉37歲陳姓男子（中）與友人相約在工寮飲酒，談及俄烏戰爭疑因立場不同，雙方爆發口角衝突，陳男持菜刀朝友人頸部、手部攻擊，全案依刑法殺人未遂移送偵辦。（花蓮吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月18日
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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮吉安鄉37歲陳姓男子與友人相約在工寮飲酒，談及俄烏戰爭疑因立場不同，雙方爆發口角衝突，陳男持菜刀朝友人頸部、手部攻擊，友人送醫後無生命危險，陳男被依殺人未遂移送偵辦。

花蓮吉安警分局17日深夜11時許接獲醫院轉報有刀傷案件，立即成立專案小組展開調查，循線在吉安鄉光華村逮獲陳姓犯嫌，查扣犯案用菜刀1把。

警方調查發現，17日晚間陳姓犯嫌等3名男子相約在南華村1處工寮飲酒，酒後談及俄烏戰爭疑因立場不合，與51歲陳姓友人發生口角，陳姓犯嫌進屋內持菜刀攻擊，被砍的友人抬起椅子阻擋攻擊，手部、頸部仍被砍傷，由其他現場友人送醫救治，無生命危險。

警方獲報後只發現血跡跟犯案用的菜刀，犯嫌逃逸，經封鎖現場由鑑識小隊採證，掌握家住光華村的陳姓男子涉有重嫌，案發6小時循線逮獲在睡夢中的陳姓男子。

陳姓男子向警方坦承犯行，表示非常懊悔。吉安警分局副分局長盧廣勳接受媒體採訪指出，全案依刑法殺人未遂移送偵辦。（編輯：張芷瑄）1110318

花蓮縣吉安鄉陳姓男子與友人相約在工寮飲酒，談話間疑因立場不同爆發口角衝突，陳男竟持菜刀攻擊友人，所幸友人送醫後無生命危險，陳男則被依殺人未遂移送偵辦。圖為犯案用菜刀。（吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月18日
花蓮縣吉安鄉陳姓男子與友人相約在工寮飲酒，談話間疑因立場不同爆發口角衝突，陳男竟持菜刀攻擊友人，所幸友人送醫後無生命危險，陳男則被依殺人未遂移送偵辦。圖為犯案用菜刀。（吉安警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月18日
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