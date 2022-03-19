苗栗婦遭撞死 男子肇逃涉燒車滅證到案坦承酒駕

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣19日電）苗栗市1名婦人今晨遭轎車撞擊送醫不治，涉案車輛逃逸，警方追捕時查出1起火燒車事件為同款車輛。涉案男子到案時一度聲稱車輛遭竊，後來才坦承酒駕肇事逃逸，將移送偵辦。

苗栗縣警察局苗栗分局南苗派出所長姜名旂上午接受媒體聯訪表示，清晨5時40分許接獲民眾報案，指稱苗栗市中山路與民生街口發生行人遭撞交通事故，駕駛肇事後逃逸無蹤。

姜名旂指出，上午6時30分又接獲民眾報案，指稱英才路某處興建中的透天厝前，發生火燒車事件，員警趕往查看，發現遭燒燬車輛與肇事的賓士車型、顏色相似，聯繫車主到案說明。

苗栗警分局下午發布新聞稿表示，員警上午7時20分通知袁姓車主到案說明，但袁男對案發經過交代不清，一度供稱是車輛遭竊。

警方指出，經員警提示相關物證後，袁男才坦承酒後肇事一時慌張而逃逸，並將車牌拆卸後引火燒車。警方於火燒車現場約400公尺水圳內及附近竹林內起獲2面車牌。

警方表示，袁男的呼氣酒測值為每公升0.64毫克，全案將依公共危險、過失致死等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

被撞的劉姓老婦，因遭撞擊的力道猛烈，當場失去生命跡象，經送醫急救仍傷重不治。（編輯：戴光育）1110319