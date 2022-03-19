職業軍人苗栗酒駕撞死婦人還燒車滅證 陸軍：重懲撤職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗市一名婦人19日遭轎車撞擊送醫不治，涉案的袁姓男子酒駕，身分為職業軍人。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北19日電）一名職業軍人今天在苗栗酒駕撞死婦人，陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，全案由檢方偵辦中，對此不幸憾事至感痛心，後續除配合檢警調查，並依「 刑懲併行」原則，重懲撤職。

苗栗市一名婦人今晨遭轎車撞擊送醫不治，涉案的袁姓男子酒駕，身分為職業軍人。警方表示，涉案男子到案時一度聲稱車輛遭竊，後來才坦承酒駕肇事逃逸，並將車牌拆卸後引火燒車，將移送偵辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教準部下午發布新聞稿表示，所轄袁姓士官今天在休假期間，駕車行經苗栗市區，不慎撞擊劉姓民人後逃逸，經警方酒測超標，劉姓民眾送醫後傷重不治，全案由苗栗地檢署依公共危險及過失致死等罪偵辦中。

教準部強調，對此不幸憾事至感痛心，後續除配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則，重懲撤職；另也將納入軍、法紀教育宣教重點，以維護軍譽。（編輯：楊蘭軒）1110319