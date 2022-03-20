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菲律賓自行車選手來台參賽遭撞身亡 肇事者棄車逃逸

2022/3/20 08:59（3/20 10:01 更新）
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32歲菲律賓籍男子20日一早騎車從林口到八里參加自行車賽，不料在途中遭撞身亡，肇事駕駛棄車逃逸（圖），警方偵辦中。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月20日
32歲菲律賓籍男子20日一早騎車從林口到八里參加自行車賽，不料在途中遭撞身亡，肇事駕駛棄車逃逸（圖），警方偵辦中。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年3月20日
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（中央社記者王鴻國新北20日電）32歲的菲籍男子今天一早騎車從林口到八里參加自行車賽，不料在途中遭撞，經送醫仍宣告不治，肇事駕駛棄車逃逸，警方目前正通知車主到案說明釐清案情。

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3名菲律賓籍自行車選手今天一早從林口騎車前往八里區參加「第12屆雙主場輪霸西濱自行車挑戰」，他們一早4時27分行經瑞平國小附近時，其中一人突然遭車自後方撞擊彈飛倒地。

警消獲報到場救護，遭撞的菲籍選手已無呼吸心跳，經送往淡水馬偕醫院急救後仍宣告不治；而肇事駕駛事後棄車逃逸，由於現場無路口監視器，警方目前正聯繫自小客車車主到案說明，以釐清案情。（編輯：陳仁華）1110320

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