蘇花公路砂石車翻覆駕駛逃逸 交通一度受阻3小時

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一輛砂石車19日下午行經台9線蘇花公路花蓮和平段，彎進145.5公里處北上車道時，不明原因突然失控翻覆，所載砂石散落路面，駕駛竟下車逃跑，所幸翻車時後方沒有車輛，未釀嚴重傷亡。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 111年3月19日

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）1輛滿載砂石車今天下午近1時行經台9線蘇花公路花蓮和平段北上車道時，因不明原因於彎道處失控翻覆，駕駛棄車逃逸，車道受阻3小時，經清理後已恢復通行，警方通知駕駛說明。

根據監視器畫面，這輛砂石車彎進台9線145.5公里處北上車道時，因不明原因車輛失控翻覆，所載砂石灑落路面，駕駛下車逃跑，中間一度返回車上取物後，即逃離現場，所幸翻車時砂石車後方沒有車輛。

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花蓮縣警局交通隊和仁分隊小隊長張俊龍接受媒體聯訪指出，警方到場後立即在附近搜尋，但不見駕駛蹤影，現場因灑落砂石量龐大，北上雙向車道無法通行，員警指引北上車輛改通行台9丁線。經相關單位清理，北上車道於下午3時44分恢復通車。

警方在砂石車內找到相關證件，這輛砂石車為宜蘭某家砂石公司所有，初步掌握駕駛為31歲男子，詳細肇事原因待警方調查釐清。（編輯：戴光育）1110319