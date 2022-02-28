集鄉民之力改善道路安全 工程師打造影像地圖

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國內機車行車紀錄器普及率不高，導致許多事故當事人難以取得求償證據，81年次的資訊工程師Leon無償打造行車影像分享平台，透過地圖媒合散布於網路的影像與事主，幫助釐清意外發生經過，也期盼提升國人防衛駕駛觀念。中央社記者陳昱婷攝 111年2月28日

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）國內機車行車紀錄器普及率不高，導致許多事故當事人難以取得求償證據，有工程師為此無償打造行車影像分享平台，透過地圖媒合散布於網路的影像與事主，幫助釐清意外發生經過的同時，提升全民道路安全意識。

「友人發生嚴重車禍，警察告知該路段沒有監視器，所以完全無法查明過程」、「遭撞騎士受傷嚴重且意識不清，懇請看到事故現場的朋友，能夠幫忙尋找肇逃人車」，徵求事故即時影像的留言三不五時浮現在PTT、臉書等社群媒體上，有網友幸運藉此找回正義，但也有許多請求最終石沉大海。

交通部統計發現，全台每年交通事故幾乎有2/3涉及機車，然而根據行車紀錄器品牌Mio觀察，行車紀錄器已經可說是四輪以上車輛的必備品，但機車使用率較低。若事故路口位於監視器死角，或沒有裝設行車紀錄器的車輛恰巧錄下過程，許多機車族遇到車禍或行車糾紛，可能因缺乏證據而無法求償。

81年次的資訊工程師Leon曾騎機車在桃園龜山與新北新店之間通勤，他說，當時常目睹車禍，路旁也常見協尋事故影片的告示，但握有影像的人不見得會看到，即使他們主動把影片放上網路，車禍當事人也未必知道。

為了媒合四散於網路的民眾善意行為與事主的需求，Leon以Google Map為概念打造WoWtchout行車影像分享平台，錄到交通事故的車主可透過臉書登入，標示影片標題、發生日期及地點，就能將事故當事人所需的證據上傳到WoWtchout網站及YouTube頻道；民眾也可以發起協尋，方便目擊證人提供更多資訊。

Leon回憶，曾有機車騎士遭公車擦撞，公車司機卻肇事逃逸，事故影片上傳後，引發媒體關注，此後警察更積極辦案，客運公司也主動聯繫被害人處理賠償問題。

另一起事故當事人的家屬蕭小姐說，她的親人在騎車時，擔心遭前、後方兩輛機車撞上，按了一聲喇叭示警，卻遭到對方圍毆，導致骨折。後來因為在WoWtchout找到好心人上傳的影片，讓她得以證明對方說謊，才能順利得到應有的賠償。

另一方面，Leon發現，事故影片也能幫助民眾建立安全駕駛觀念。Leon以一起發生在新北市泰山區明志路一段的事故為例指出，錄下事故經過的17秒影片幾乎集道安知識之大全，提醒駕駛人應「左轉靠左、右轉靠右」，並在轉彎前注意視線死角，也顯示對向停在路口網狀線上的兩輛汽車，以及最後發生碰撞的機車靠右超車，都是違規行為。

然而，即便立意良善，WoWtchout平台成長速度卻不如預期。Leon指出，從106年到110年6月，平台YouTube頻道僅約1500人訂閱，網站每月進站人次更是不到100，「我一直想放棄啊，超多次覺得做這個沒有意義。」

打開WoWtchout的YouTube頻道，目前點閱數最高的是新北市大漢橋上一段機車事故的影片，上傳9個月來共有170萬人次點閱。被問及這部影片，Leon說，他寧可不要談論這部影片。

記者追問之下，Leon才坦言，這部影片意外獲得廣大迴響、帶動網站流量，讓將近4年的虧損在短短4個月內達到收支平衡，原因卻是事故當事人在摔車後疑似走光。

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「這不是我希望的，我希望的當然是交通事故越來越少，（這樣就）越好。」Leon強調，民眾在觀看這部影片時，應該注意到的是變換車道前一定要先打方向燈，並且注意左右側的來車等，而不是探討他人的隱私，因此他將這部影片的留言功能關閉，並開始以人工方式替類似影片加上馬賽克。

Leon說，現在WoWtchout光是網站每月活躍人數就超過3萬人，YouTube頻道觀看總人次也在今年突破1億次。接下來他有意將這項服務推廣到國外，也希望能與監理機關合作改善交通安全，並期盼提升國人防衛駕駛觀念，照顧自己的安全，也保護他人。（編輯：張銘坤）1110228