天母車禍1死2傷 居民曾盼路口設紅綠燈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北19日電）北市士林區士東路、芝玉路2段附近路口發生嚴重車禍、1死2傷，有附近居民1月就建議該路口設置紅綠燈。交工處表示，因車流量未達標準所以沒設，但將參與改善會勘。

台北市士林區士東路、芝玉路2段附近路口昨天晚間6時許發生一起嚴重交通事故，39歲簡姓男子駕駛轎車疑不明原因，衝撞在行人穿越道的3名女子，造成66歲謝姓女子傷重，送醫搶救後不治，另2名17歲女學生腿部骨折。

蘋果新聞網報導，有居民1月就建議市府在該路口設置紅綠燈，因為該處只有閃黃燈號誌，車輛速度快、路樹影響路燈等因素，老人及兒童通過時險象環生。

北市交通管制工程處管制設施科長江長恩表示，依交通部「道路交通標誌標線號誌設置規則」相關規定，該路口車流量未達標準，所以沒有設置。

江長恩指出，不過該路段已經出了A1事故（當場或24小時內死亡），依照市府程序，交通局會辦理改善會勘，屆時交工處也會參與。（編輯：張銘坤）1110319