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副駕抓癢安全帶移腋下挨罰 國道苗栗警指應繫肩

2022/3/21 14:16
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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）女子乘車上國道時因手臂向後背抓癢，安全帶移到腋下而收到「未依規定繫安全帶」罰單，引發議論。國道警方今天指出，肩部安全帶位置可依身型調整，但仍應置於手臂上端以上。

這名女子在網路發文表示，日前搭乘男友車外出，因一時背很癢，便從安全帶後方伸手往後撓背抓一下，事後卻接到國道警方拍照開罰未依規定繫安全帶。

女子感嘆「如果沒繫也就算了，他說我繫在腋下，誰坐車手會一直舉這樣」，還抱怨「坐車連背癢想抓都這麼難了嗎」。女子的發文，引起網友留言議論。

對此，國道公路警察局第2大隊造橋分隊長趙冠瑜今天接受媒體聯訪時表示，的確有這張罰單。肩部安全帶位置雖可依個人身型進行位置調整，但仍應置於手臂上端以上。

他說，這名女子將手往後伸的動作，若突然發生狀況緊急煞車，可能因此減少保護效果而受傷。過去行政法院也有多起判例支持這樣的見解。

警方表示，經統計，過去3年國道交通事故死亡人數中，有61人是未繫安全帶，約占3成；今年至目前，也有7人死亡是未繫安全帶。

國道公路警察局秉持民眾安全為最高考量，仍將嚴格執法，以保護國道用路人安全，並呼籲用路人繫好安全帶，幼童也應依規定安置於安全座椅。（編輯：戴光育）1110321

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