疑欲再入住海關宿舍遭拒 男涉縱火燒管理員愛車

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基隆市沈姓男子（圖）原先住在海關宿舍因退休而搬出，21日上午向宿舍管理員表達想再入住想法，但被管理員勸離，疑因此心生不滿，晚間涉嫌在宿舍附近找到管理員的車輛縱火，當場被警方逮捕帶回詢問。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月21日

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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市沈姓男子原先住在海關宿舍因退休而搬出，今天上午向宿舍管理員表達想再入住想法，但被管理員勸離，疑因此心生不滿，晚間涉嫌縱火燒毀管理員車輛，當場被警方逮捕帶回詢問。

基隆市消防局晚間6時30分許接獲通報，祥豐街一處巷內發生火警，消防人員抵達時，發現一輛藍色休旅車起火燃燒，立刻布設水線灌救，所幸火勢很快撲滅，沒有人員受傷。

基隆市警察局第二分局安瀾橋派出所員警到場，除協助疏散附近民眾外，並在周邊協助交通疏導及管制，附近居民懷疑50多歲沈姓男子涉嫌縱火，沈男已被民眾壓制在地，警方立刻上前逮捕，將他帶回派出所製作筆錄。

警方初步調查，沈男先前在海關單位任職，住在祥豐街海關宿舍，因退休須搬出宿舍，今天上午到宿舍找管理員表達想再入住宿舍想法，但被管理員勸離，疑因而心生不滿，晚間在宿舍附近找到管理員的車輛縱火。

不過，沈男否認涉嫌縱火，警方現正調閱監視器畫面以釐清案情，全案將朝公共危險罪偵辦。（編輯：黃世雅）1110321