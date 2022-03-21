更多編輯台推薦新聞：
阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願
政治

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況
國際

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況

華燈初上成台灣文化研究教材 印度大學生也愛看
娛樂

華燈初上成台灣文化研究教材 印度大學生也愛看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國東方航空墜機無外籍旅客 一人臨時退票逃過一劫
首頁 / 社會

疑欲再入住海關宿舍遭拒 男涉縱火燒管理員愛車

2022/3/21 22:02（3/21 22:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市沈姓男子（圖）原先住在海關宿舍因退休而搬出，21日上午向宿舍管理員表達想再入住想法，但被管理員勸離，疑因此心生不滿，晚間涉嫌在宿舍附近找到管理員的車輛縱火，當場被警方逮捕帶回詢問。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月21日
基隆市沈姓男子（圖）原先住在海關宿舍因退休而搬出，21日上午向宿舍管理員表達想再入住想法，但被管理員勸離，疑因此心生不滿，晚間涉嫌在宿舍附近找到管理員的車輛縱火，當場被警方逮捕帶回詢問。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市沈姓男子原先住在海關宿舍因退休而搬出，今天上午向宿舍管理員表達想再入住想法，但被管理員勸離，疑因此心生不滿，晚間涉嫌縱火燒毀管理員車輛，當場被警方逮捕帶回詢問。

基隆市消防局晚間6時30分許接獲通報，祥豐街一處巷內發生火警，消防人員抵達時，發現一輛藍色休旅車起火燃燒，立刻布設水線灌救，所幸火勢很快撲滅，沒有人員受傷。

基隆市警察局第二分局安瀾橋派出所員警到場，除協助疏散附近民眾外，並在周邊協助交通疏導及管制，附近居民懷疑50多歲沈姓男子涉嫌縱火，沈男已被民眾壓制在地，警方立刻上前逮捕，將他帶回派出所製作筆錄。

警方初步調查，沈男先前在海關單位任職，住在祥豐街海關宿舍，因退休須搬出宿舍，今天上午到宿舍找管理員表達想再入住宿舍想法，但被管理員勸離，疑因而心生不滿，晚間在宿舍附近找到管理員的車輛縱火。

不過，沈男否認涉嫌縱火，警方現正調閱監視器畫面以釐清案情，全案將朝公共危險罪偵辦。（編輯：黃世雅）1110321

基隆市沈姓男子原先住在海關宿舍因退休而搬出，21日上午向宿舍管理員表達想再入住想法，但被管理員勸離，疑因此心生不滿，晚間涉嫌縱火燒毀管理員車輛，消防人員到場灌救，所幸火勢很快撲滅，沒有人員受傷，沈男當場被警方逮捕帶回詢問。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月21日
基隆市沈姓男子原先住在海關宿舍因退休而搬出，21日上午向宿舍管理員表達想再入住想法，但被管理員勸離，疑因此心生不滿，晚間涉嫌縱火燒毀管理員車輛，消防人員到場灌救，所幸火勢很快撲滅，沒有人員受傷，沈男當場被警方逮捕帶回詢問。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族