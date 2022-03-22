鬥雞賭場隱身鄉下僻巷 主嫌違反動保法罪加一等

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屏東縣里港警分局22日表示，20日在高樹鄉破獲鬥雞職業賭場，現場16人都依賭博罪移送，徐姓主嫌罪加一等，被依違反動物保護法函送。（里港警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月22日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）屏東里港警分局20日在高樹鄉破獲鬥雞職業賭場，鬥雞「選手」在場上廝殺搏命，雞籠周圍血跡斑斑。現場16人都依賭博罪移送，徐姓主嫌罪加一等，被依違反動物保護法函送。

里港警分局今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸解封，各式賭場也蠢蠢欲動，里港警分局與屏東刑警大隊接獲鬥雞情報後，查訪蒐集相關情資，20日動員大批警力前往圍捕。

警方當場查獲賭場場主51歲徐姓主嫌與賭客共16人，警方查緝時，16人驚慌四處逃竄，仍全部被警方壓制，當場查扣賭金新台幣34萬7900元、鬥雞5隻、計時用碼錶、鬥雞圈與記帳單等。

警方表示，鬥雞「選手」在場上相互廝殺搏命，鬥雞籠子周圍帆布血跡斑斑、布滿爪痕，怵目驚心。

警方詢後，16人都依賭博罪移送法辦，徐姓主嫌罪加一等，除賭博罪外，再依違反動保法函送主管機關裁處，最高可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。（編輯：郭諭儒）1110322