高中教師猥褻女學生拍裸照 判刑2年緩刑5年

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（中央社記者蕭博文台北24日電）盧姓男子任職北市某高中體育科老師期間，涉嫌要求未滿18歲女學生脫光上衣拍攝裸照，另以按摩為由猥褻女學生得逞。法院今天依強制猥褻等罪判刑2年，宣告緩刑5年。

士林地方法院判決指出，盧姓男子擔任台北市一所高中體育科老師期間，於民國106年間邀約未滿18歲的女學生至重量訓練室重訓，聲稱製作訓練紀錄，指示女學生脫去上衣，拍攝裸照5張。

判決提到，盧男拍攝照片不久，在體育科辦公室向女學生表示要幫忙按摩協助放鬆遭拒，仍要求女學生躺在地墊上，進而撫摸女學生；女學生因長期受盧男指導，且當時現場無人可求援，而未予反抗、被動配合。

被害女學生畢業後上大學就讀，接受校方心理輔導過程中，偶然提及遭盧男拍攝裸照等事，經校方通報台北市政府教育局調查；檢警獲報也前往盧男住處搜索，查扣存有5張女學生裸照檔案的電腦主機。

士院審酌，盧男擔任高中教師多年，罔顧師道倫常與師生信任關係，對涉世未深女學生犯案，造成女學生身心長期受創，並考量盧男已遭學校解聘，依拍攝少年為猥褻行為的電子訊號罪、故意對少年犯強制猥褻罪，各判刑10月、1年6月，合併執行有期徒刑2年。

士院並考量盧男向女學生道歉並完成賠償，女學生也表明同意原諒，宣告緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，並提供120小時義務勞務，禁止聯絡、接觸被害女學生。

另一方面，盧姓男子被控於93年間性侵另一名女學生，士院認為檢察官舉證不足，諭知無罪。全案可上訴。（編輯：方沛清）1110324