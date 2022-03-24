母燒炭尋短殺害2歲女兒 一審判刑12年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北24日電）陳姓女子長期精神不穩，去年4月間讓2歲女兒食用摻有安眠藥物的草莓果醬，隨後燒炭尋短，造成女兒身亡，陳女經人送醫後獲救。士院今天依殺人罪，判處陳女12年徒刑。

士林地方法院判決指出，陳姓女子與配偶長期感情不睦，又擔心2歲女兒會遭張姓生父搶走，因而長期精神不穩且有尋短意圖，又因不願女兒被生父帶走，萌生與女兒同死念頭。

民國110年4月11日凌晨，陳女讓女兒食用摻有安眠藥物的草莓果醬，待女兒熟睡後緊閉住處主臥室門窗並燒炭，自己隨後服用安眠藥物躺臥地板，導致女兒吸入過多一氧化碳中毒後窒息死亡。

案發當天下午，陳女的配偶返家見主臥室上鎖，持備用鑰匙開門後發現女童已無氣息，陳女則呈現昏迷狀態，立即通知警消到場，陳女經送醫急救後恢復意識。

法院審理後認定，陳女不願留下女兒獨活，因此先讓女兒食用摻有藥物的果醬，希望女兒可以睡著，如此一來既不會醒來，也不會感到痛楚，另外也與女兒換穿親子裝，希望一同死亡，顯見陳女殺害女兒的故意相當明確。

法院審酌，陳女無視女兒仍有生父等人可以照顧，竟萌生女兒既為其所生，當可決定其生死的偏差觀念，剝奪人生正起步且無自殺決意的女童年輕生命，使女童無法開展屬於自己的璀璨人生，所為實有不該。

法院並考量陳女生長背景並非順遂，且自身也存有尋死念頭，與一般為情、為財或單純因仇恨而殺人的犯行有別，判處有期徒刑12年。可上訴。（編輯：張銘坤）1110324