涉詐領助理費判刑定讞 檢方通知童仲彥入監服刑

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（中央社記者林長順台北25日電）前北市議員童仲彥被控任內詐領助理費新台幣5萬餘元，最高法院判童仲彥有期徒刑3年10月定讞。台北地檢署日前通知童仲彥，今天須到北檢或童聲請的宜蘭地檢署報到，發監服刑。

檢方起訴指出，童仲彥被控於民國100年10月間假借以每個月新台幣3萬元價碼，聘用蔡姓男子當助理，並向台北市議會申請自聘公費助理補助費；但實際上並未聘用蔡男，詐取公費助理補助費12萬3842元。檢察官依貪污治罪條例起訴童仲彥。

台北地方法院依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，判童仲彥有期徒刑7年6月、褫奪公權4年；偽造文書罪有期徒刑5月，得易科罰金。

台灣高等法院認定，蔡男確實沒有做助理工作，但童仲彥有自費聘請陳姓女助理4個月，月薪1萬8000元，共計7萬2000元，經扣除7萬2000元，童仲彥實際詐領金額為5萬1842元，改判3年10月徒刑、褫奪公權2年。

最高法院認為，二審判決並無違背法令，駁回童仲彥上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1110325