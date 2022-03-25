憲法法庭：辯護人得為羈押被告利益提起抗告

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（中央社記者林長順台北25日電）憲法法庭今天判決，為有效保障被告的訴訟權，被告的辯護人對於法院羈押或延長羈押的裁定，除與被告明示意思相反外，自得為被告之利益而抗告。

張姓男子於民國109年間因涉及毒品案，遭台北地檢署聲請羈押獲准，羈押期滿前，檢察官聲請延長羈押，台北地方法院裁定延長羈押，並禁止接見。張男的辯護人為張男提起抗告，台灣高等法院以辯護人並非本案當事人，駁回抗告確定。

張男認為，刑事訴訟法第403條、第419條規定，違反憲法第7條平等原則，第8條人身自由保障、第16條訴訟權、第23條法律保留原則等，向大法官釋憲。

刑事訴訟法第403條規定：「當事人對於法院之裁定有不服者，除有特別規定外，得抗告於直接上級法院。證人、鑑定人、通譯及其他非當事人受裁定者，亦得抗告。」及同法第419條規定：「抗告，除本章有特別規定外，準用第3編第1章關於上訴之規定。」

憲法法庭認為，整體觀察，關於抗告權人的範圍，仍應準用同法第3編第1章關於上訴權人的規定。就被告的辯護人而言，為有效保障被告的訴訟權，被告辯護人對於法院羈押或延長羈押的裁定，除與被告明示意思相反外，自得為被告之利益而抗告，始與憲法第8條保障人身自由及第16條保障訴訟權意旨無違。

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判決中也提到，為有效保障被告的訴訟權，辯護人協助被告行使防禦權，是憲法保障的權利。被告的辯護人，依本判決意旨，就被告依法得抗告事項，除與被告明示意思相反外，得為被告之利益而抗告，自屬當然。

另外，被告依法得聲請撤銷或變更、聲請再議等聲明不服的權利規定，或依法得行使刑事訴訟法所賦予的權利規定，因為不是本件釋憲聲請的法規，無法合併審理，相關機關宜依本判決意旨，妥為研議、修正刑事訴訟法。（編輯：張銘坤）1110325