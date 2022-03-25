高雄三信銀行搶案 男子穿外送制服噴辣椒水得手5萬多元逃逸

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一名男子25日下午穿著外送平台服裝進入三信商業銀行高雄橋頭分行，先持辣椒水朝保全人員噴灑後，再將櫃台新台幣5萬多元現金搶走逃逸，警方已調閱監視器畫面全力追緝中。（高雄岡山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月25日

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄橋頭區今天下午發生銀行搶案，一名男子穿著外送平台服裝進入三信商業銀行橋頭分行，先持辣椒水攻擊保全人員後，再將櫃檯新台幣5萬多元現金搶走逃逸，警方目前全力追緝。

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高雄上個月才發生葉姓男子開保時捷持槍搶彰化銀行事件，不料今天下午又發生搶案，市府警察局岡山分局下午發布訊息指出，一名男子頭戴安全帽，穿著外送平台制服、深色長褲，下午3時多徒步進入三信商業銀行橋頭分行。

警方指出，這名男子先以辣椒水攻擊保全人員後，再搶走櫃檯的5萬多元，並往楠梓方向逃逸。由於轄區岡山分局員警到場時男子已逃逸，目前正調閱監視器畫面全力追緝。（編輯：張芷瑄）1110325