高雄男開保時捷搶銀行 竟因欠債不滿紓困貸款未過

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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高雄葉姓男子上月開保時捷持槍搶銀行，他落網後供稱是欠百萬債務鋌而走險，但檢警查出他是因申請紓困貸款自認遭彰化銀行刁難未通過，今天依槍砲、強盜、殺人未遂等罪起訴。

高雄地檢署起訴指出，檢方審酌51歲葉男朝距離極近員警開槍，且扣案槍枝和子彈均具殺傷力，火力強大，其犯行對社會大眾造成不可磨滅恐懼，影響治安重大，據此依持有槍彈罪、強盜、殺人未遂、妨害公務等罪起訴，建請高雄地方法院重判。

檢警調查，葉男7年前砸大錢入手二手保時捷，且登記在妻子名下，當時還在臉書高調曬車，但後來兩人離婚，葉男便和前妻在市區共同經營美容店。不過，近2年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，美容店生意不佳。

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葉男在積欠上百萬高利貸且生意不佳情形下，向高雄彰化銀行申辦企業紓困貸款又自認遭刁難沒通過，心生不滿。於是2月11日中午12時多蒙面開保時捷前往高雄鼓山區一家彰化銀行，持改造手槍闖入後便丟下一個塑膠袋大喊「裝錢進袋子」。

數名員警趕到後，葉男先持槍朝一名員警扣板機射擊，幸因卡彈未擊發；櫃檯人員見狀趁機持鐵條丟他，員警也趕緊噴辣椒水上前壓制。葉男落網後供稱槍枝來源是一名已故友人送他，用以抵償46萬元債務，選在中午犯案則是因經觀察當下人潮較少。（編輯：黃世雅）1110325