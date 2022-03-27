303大停電 高檢署：未要求以國安案件偵辦

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（中央社記者林長順台北27日電）台灣高檢署今天發布新聞稿表示，橋頭地檢署偵辦興達火力發電廠停電案，高檢署未具體要求以「國安案件」查辦，請外界勿再妄自揣測或渲染，以維檢察官辦案空間。

橋檢調查303大停電原因及相關人員是否涉刑責，21日搜索興達發電廠員工住處等地，帶回3人漏夜偵訊後認涉犯公共危險罪，諭知各以新台幣15萬元交保。高檢署22日邀集橋檢及桃園地檢署召開「能源設施相關案件會議」。

有媒體社論指出，總統蔡英文將303大停電導向國安事件後，外傳將被提名檢察總長的高檢署檢察長邢泰釗隨即召集桃檢、橋檢集會，要求以「國安案件」查辦。也就是說，懷疑台電內部有人配合境外敵對勢力，刻意釀成全台大規模停電，甚至讓護國神山台積電無電可用，目的是擾亂民心與社會。

高檢署表示，興達火力發電廠案件是由承辦檢察官依其法律專業認事用法，搜索票也由法院依法核發，目前案件仍在偵查中，尚未偵結，請外界尊重法官及承辦檢察官的專業判斷，避免干擾偵查。

高檢署指出，橋頭地檢署因偵辦能源設施相關案件而發動搜索的時間，與高檢署召開「能源設施相關案件會議」完全風馬牛不相及。

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高檢署表示，邢泰釗於3月22日能源設施相關會議，是為回應相關地檢署「專家鑑定」及相關「費用」等辦案需求，會議中並未具體指示個案偵辦方向，也未具體要求以「國安案件」查辦。

高檢署強調，各地檢署偵辦中的能源設施相關個案，具體案情及蒐證情況等，均非高檢署、邢泰釗或外界所得知悉，高檢署及邢泰釗更無從就相關案件主動、公開召開記者會發布新聞，籲請外界切勿再予揣度或誇大。（編輯：唐聲揚）1110327