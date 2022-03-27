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男開車拒檢逃32公里落網 吃23張罰單

2022/3/27 21:06
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（中央社記者王鴻國新北27日電）李姓男子昨夜開車於淡水遇警盤查，竟拒檢狂逃32公里，直到淺水灣才被警方逮捕，李男除被查獲槍彈遭送辦，還因一路狂飆等違規遭開23張罰單，初估罰鍰多達12萬元。

新北市政府警察局淡水分局今天發布新聞稿表示，20歲李男開車載陳姓男子及顏姓女子，昨晚11時許開車行經淡水區淡金路、新市二路口時，遇到巡邏員警上前盤查，沒想到李男竟加速逃逸。

淡水警方於是動員線上警網在雨夜中圍捕，李男不僅一路狂飆，除了逆向及闖紅燈等多項交通違規，還有1輛警車及2輛民眾車子遭擦撞，警方共出動約20名員警追逐圍捕，直追到淺水灣，李男才遭攔阻落網，全程約達32公里遠，所幸無人傷亡。

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警方表示，不僅在車上查獲子彈8發、彈匣2個，還尋獲李男等人在逃逸過程中所丟棄的改造手槍1支，訊後，車上3人都被依槍砲、妨害公務、公共危險及毀損等罪嫌移送法辦。

警方表示，李男不僅要負起對其他車輛損壞的賠償責任，警方也針對他一路無照駕駛、危險駕駛、不服攔查、逆向、闖紅燈等許多違規行為，共開出了23張罰單，初估罰鍰總額約達新台幣12萬元。（編輯：黃世雅）1110327

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