北市男子酒駕拒檢釀連續撞事故 棄車逃逸遭逮

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31歲蔡姓男子6日酒駕行經台北市中山區遇警方攔檢盤查，先假意聽從後加速駛離，竄逃時先是衝撞1輛機車後又追撞公車，警方趕抵現場只見肇事汽車車頭嚴重變形、零件散落滿地，公車車尾也受損、幸無人傷。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月7日

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）31歲蔡姓男子昨天酒駕行經北市中山區遇警方攔檢盤查，他假意聽從後加速駛離，一路竄逃先衝撞1輛機車後又追撞公車，蔡男棄車徒步逃逸仍難逃法網，酒測值0.39毫克遭送辦。

台北市警察局中山分局民權一派出所長王明生今天對外表示，所內員警昨天上午7時30分許騎警車巡邏行經林森北路、民生東路口時，發現1輛白色汽車駕駛未繫安全帶欲上前攔檢盤查，男性駕駛見狀竟假意聽從攔查後趁隙加速駛離，警方見狀一路尾隨。

逃逸駕駛無視當時上班尖峰車潮，行至林森北路、長春路口時竟闖紅燈並衝撞1輛雙載機車，造成機車騎士等2人翻飛落地，所幸2人意識清醒，但因腳部骨折送醫治療，遭撞機車也因此損壞。

不料，肇事汽車駕駛又加速逃逸駛至南京西路、重慶北路口時，高速擦撞分隔島後再追撞上前方公車尾部，肇事駕駛立即棄車徒步朝重慶北路逃逸，警方趕抵現場只見肇事汽車車頭嚴重變形、零件散落滿地，公車車尾也受損、幸無人傷。

經熱心民眾向警方提供肇事駕駛逃逸方向，警方沿路追查後於重慶北路2段一帶發現犯嫌，他頭部受傷且滿臉鮮血，經確認身分為31歲蔡男後予以逮捕。

經查蔡男昨天案發前曾於中山區林森北路1間店家飲酒後駕車離開，途中遇警攔檢才逃逸。

警方檢測後，蔡男酒測值達0.39毫克已超標，且酒後肇事釀禍，全案依涉公共危險罪、傷害罪嫌移請台北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1110307