和碩科技前副總裁蔡進國登山失蹤 警消持續搜救

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國26日前往新北市三峽滿月圓登山，但因遲遲未返家，家屬27日急向警方報案，警消已展開搜救。（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北27日電）和碩聯合科技公司前副總裁蔡進國26日獨自開車前往新北市三峽滿月圓登山，但因遲遲未返家，家屬急向警方報案，經警消搜索一整天仍無所獲，預定明天再派員前往山區搜救。

64歲蔡進國的家人因等不到人，今天凌晨向台北市警察局信義分局報案，為了及早尋獲蔡進國，蔡進國的女兒也在臉書社團上懸賞新台幣100萬元，希望其他登山社團及山友能協助找人。

三峽分局在今天上午接獲北市警局的通報後，即通報消防局和民間籌組救難團隊進山尋找，警方也循線在滿月園的停車場找到蔡進國的車子，根據手機最後的定位，蔡進國確實曾停留在滿月園山區。

消防局表示，今天共派遣27人分3路線前往搜尋，搜索至晚間6時30分尚未尋獲登山失聯者，預計明天上午繼續派員前往搜救。（編輯：李錫璋）1110327