中市電纜線屢遭竊 男子假冒維修員涉案人贓俱獲

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台中市沙鹿、南區、和平及霧峰等區日前有多處電纜線遭竊取，警方鎖定自稱有線電視維修人員的林姓男子涉有重嫌，31日宣布破案，起出專業且齊全的作案工具。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月31日

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（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市沙鹿、南區、和平及霧峰等區今年起多處電纜線遭竊，警方接獲台電報案後，鎖定自稱有線電視維修人員的林姓男子涉有重嫌，昨天趁林男銷贓時人贓俱獲，擴大清查中。

台中市警察局今天舉辦破案記者會，由市警局副局長鄧學鑫主持，台電公司台中區營業處長黃明舜也到場感謝警方協助。

鄧學鑫指出，今年以來台電發現霧峰區、南區、和平區、沙鹿區等多處電纜線遭剪斷竊走，向台中市警報案後，市警局隨即成立專案小組全力投入偵辦。

鄧學鑫說，警方擴大分析發生地點的監視器影像，並統合各發生地點交叉比對，鎖定林姓男子涉有重嫌，過程中發現林男都假扮有線電視維修人員，藉以掩人耳目。

警方發現林男30日在沙鹿區中清路一帶竊取電纜線，為掌握林男銷贓場所，警方按兵不動，等林男竊取完成後尾隨至回收公司，才將林男及回收公司陳姓負責人查緝到案，人贓俱獲。

警方指出，當場查扣林男載運21公斤台電電纜線、作案用車輛、棘輪式電纜剪等作案證物；還有回收公司收取林男先前所販賣已剝皮電纜線2000多公斤、未剝皮的830多公斤，對於林男作案次數及地點正擴大清查中。

黃明舜表示，林男自稱有線電視線路維修人員，對於電力熟悉、非常專業，配備齊全，只有工作帽顏色不一樣，所剪斷的都是低壓電纜線，也選擇較不引人懷疑的地方下手。

黃明舜說，電纜線遭竊後，因白天路燈不會亮，直到晚上才會發現路燈不亮。每次大概造成1、2條街的路燈不亮，影響用路人安全。（編輯：戴光育）1110331