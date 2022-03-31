新北市議員陳科名涉索賄關說 一審判7年6月

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（中央社記者沈佩瑤新北31日電）民主進步黨籍新北市議員陳科名涉向有違建情形業者索賄後，施壓新北市政府拆除大隊延拆違建；新北地院今天判處他7年6月，褫奪公權3年，追徵犯罪所得新台幣20萬元，仍可上訴。

陳科名發布聲明稿表示，判決未採信他的證詞，非常不公。他的選民服務要求同仁謹守分際，不做違法事務，從政以來堅守民意代表立場，從不藉權勢欺壓政府官員與公務機關，更不會從中獲取不當利益。

根據台灣新北地方法院判決書，某公司位於新北樹林區廠房被新北市府違章建築拆除大隊認定為「優先拆除案件之施工中或新建造之違章建築」，須在民國106年5月9日前自行拆除。

這間公司許姓實際負責人為避免整棟建物遭拆除及減少損失，找陳科名關切拆除大隊，陳科名要求許姓男子支付20萬元，許姓男子請妻子提領現金，將裝有20萬現金牛皮紙袋放在陳科名服務處，支付賄款。

陳科名收取賄款後，憑藉議員職權到拆除大隊辦公室，關切是否可免拆或減少拆除範圍，拆除大隊決議以「拆新留舊」處理，陳科名甚至要求助理協同拆除大隊人員到場會勘，關切拆除時間、範圍與結案標準，讓許姓男子延到9月才自行拆除部分新建違章建築。

新北地院指出，陳科名雖在偵查中承認有受許姓男子委託，但法院審理時又全盤否認，不認有與許姓男子接洽收受賄款，也否認協調違建拆除。

不過，許姓男子妻子帳本上確有相關提領紀錄，且依法務部調查局監聽紀錄，許姓男子自拆違建後又私自重建，隔年3月被拆除大隊再度通知拆除時，他曾致電友人抱怨稱某人叫他去找陳科名，但他擔憂陳科名再度索賄，顯見確曾支付賄款。

合議庭認為陳科名危害社會及公共利益程度甚鉅，犯後矢口否認犯行，未見反省悔悟，判處7年6月徒刑，並宣告褫奪公權3年。

至於檢方起訴陳科名107年另收許姓男子30萬元賄款部分，許姓男子偵查指述內容多有矛盾，且許姓男子妻子筆記本記載未盡詳細，與證人供述有出入，這部分無罪。（編輯：李明宗）1110331