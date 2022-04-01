陳水扁國務機要費案更二審 陳致中、黃睿靚出庭

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台灣高等法院1日審理纏訟逾15年的國務機要費等案，進行更二審程序，除前總統陳水扁停審、陳水扁妻子吳淑珍請假，其餘被告皆被傳喚出庭，包括陳水扁兒子陳致中（前右）、媳婦黃睿靚（前左）等人都到庭。中央社記者謝佳璋攝 111年4月1日

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（中央社記者蕭博文台北1日電）台灣高等法院今天審理纏訟逾15年的國務機要費等案，進行更二審程序，除前總統陳水扁停審、吳淑珍請假，其餘被告皆被傳喚出庭，包括陳水扁兒子陳致中、媳婦黃睿靚等人都到庭。

全案緣於，台灣高檢署查黑中心（已裁撤）偵辦時任總統陳水扁、吳淑珍夫婦等人涉嫌貪污國務機要費，民國95年11月間起訴吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧；陳水扁因受憲法保障的刑事豁免權，不在起訴範圍。

陳水扁卸任後，當時查黑中心改制為最高檢察署特別偵查組（已裁撤）偵辦陳水扁涉案部分，追出扁家4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地及洗錢案）於97年12月間起訴陳水扁、吳淑珍、陳致中、黃睿靚等人。

相關案件經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定，剩國務機要費及洗錢案，目前由台灣高等法院進行更二審，承審法官為李世華。

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最高法院發回更二審的部分包括，陳水扁、吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧所涉國務機要費案，吳淑珍、蔡銘哲、郭銓慶被訴南港展覽館案洗錢案，陳水扁、吳淑珍、陳鎮慧、蔡銘哲、郭銓慶被訴國務機要費洗錢案，以及陳致中、黃睿靚被控洗錢案。

更二審今天傳喚陳水扁以外的全部被告，包含陳水扁妻子吳淑珍、兒子陳致中、媳婦黃睿靚、時任總統府副秘書長馬永成、時任總統辦公室主任林德訓、時任總統府出納陳鎮慧、扁家友人蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶。吳淑珍遞狀表示請假。（編輯：李錫璋）1110401

台灣高等法院1日審理纏訟逾15年的國務機要費等案，進行更二審程序，前總統府副祕書長馬永成（前）出庭。中央社記者謝佳璋攝 111年4月1日

台灣高等法院1日審理纏訟逾15年的國務機要費等案，進行更二審程序，前力麒建設董事長郭銓慶（圖）出庭。中央社記者謝佳璋攝 111年4月1日