桃園男子以石塊砸死女友人 法院判無期徒刑

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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園王姓男子與吳姓女友人口角後，以石塊將她活活打死，案發後還跑去銀樓買金飾。桃園地方法院認為王男視人命為草芥，今天依殺人罪判處王男無期徒刑、褫奪公權終身。

桃園地方法院判決指出，50歲王男與29歲越南籍吳女為同事，2人在去年7月23日到新屋區永安漁港海邊聊天散心時發生爭執，過程中因為吳女提及王男先前的妨害性自主前科，導致王男心生不滿。

判決指出，王男將吳女推倒在地後，以大石塊朝她臉部正面猛力敲擊數下，直至吳女頭臉部凹陷骨折、大量出血死亡，王男旋即駕車逃離。

桃園地院審理法官認為，王男犯罪手法殘忍，讓吳女死前受到極度恐懼，且王男行凶後不但沒有救助吳女，還前往銀樓購買金飾，視人命為草芥。

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審理法官認為，王男曾因殺人未遂罪判刑確定，卻在假釋期間犯案，可見他未能經由徒刑執行而生警惕；雖然王男當時並非計畫性犯罪，但無情剝奪友人性命，仍難容於一般社會。

桃園地方法院認為，王男雖有坦承殺人犯行，對於犯案過程卻未吐實、避重就輕，考量檢察官請求無期徒刑，將王男與社會永久隔離，應足達社會防衛之目的，今天判處王男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。（編輯：方沛清）1110401