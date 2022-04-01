原住民身分釋憲案違憲 台灣原社：大法官媚俗

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原住民身分法第4條第2項規定取得具原民身分的父親或母親之姓，或是傳統名字者，才能取得原民身分。7歲吳姓女童等人日前聲請釋憲，憲法法庭1日判決違憲。中央社記者林長順攝 111年4月1日

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）原住民身分釋憲案今天判決違憲。台灣原社秘書長以撒克．阿復Isak Afo今天表示，凸顯大法官媚俗、對原住民族權利的無知，法律上對原住民族集體權的討論也許會往更嚴格方向走。

原住民身分法規定取得具原住民身分的父親或母親之姓，或傳統名字者，才能取得原住民身分，憲法法庭認為違反憲法保障原住民身分認同權及保障種族平等意旨，今天判決違憲。

判決指出，原住民身分法第4條第2項及110年修正公布原住民身分法第8條準用第4條第2項部分定期於2年後失效，相關機關應於2年內盡速修法。逾期未完成修法時，原住民與非原住民結婚所生子女，取得原住民身分，並得辦理原住民身分及民族別登記。據估計，約有9萬5000人符合資格。

以撒克．阿復Isak Afo今天接受中央社記者電訪時說，判定之前也在猜測、結果在預料之中，也是凸顯大法官對原住民族權利的無知，包含對原住民族的集體權、對原住民族傳統名制、部落內部的認同、集體性不理解。

他說，個人權當然是普世的價值，但是其實對於整個民族集體權，從這個判決來看，凸顯大法官媚俗、民粹。

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他舉例，判決結果會牽涉到其他原住民族的權利，例如原住民保留地的繼承權，而且不單是這個部分，「為什麼要向大法官提出憲法解釋條文？」原民內部的事情，應該是族群內部做決定、解釋，卻反而向以漢人為主的大法官聲請釋憲，原住民族大部分對此採取反對意見。

關於接下來的行動，他說，此案會激發大家去思考、討論原住民族集體權，「也許會往更嚴格的方向走」，以便在法律上做出確保。（編輯：張芷瑄）1110401