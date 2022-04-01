原住民身分釋憲案違憲 原民會：將依判決研處

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（中央社記者楊淑閔台北1日電）原住民族委員會今天表示，針對憲法法庭宣示原住民身分法第4條第2項違憲，原民會尊重司法，將依判決要旨研處後續事宜，廣徵原住民族社會意見後，提出符合原住民族意願的法案。

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原住民身分法第4條第2項規定「原住民與非原住民結婚所生子女，從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字者，取得原住民身分。」7歲吳姓女童等人聲請釋憲、爭取原住民身分。憲法法庭今天判決違憲，應於2年內修正。原民會今天發布新聞，做出以上回應。

原民會並說，將遵照司法院大法官判決所提出的憲法規範要旨，包含取用原住民傳統名字有助促進認同、從非原住民父或母之漢姓並列所屬原住民族傳統意義的名字也能客觀表達其認同、原住民身分所需認同表徵宜尊重各自所屬原住民族的自主決定、應依優惠措施的性質作適當的區分等原則，邀集專家學者及原住民族代表研商。（編輯：陳政偉）1110401