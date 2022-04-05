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通緝犯籌不出罰金又借不到錢 憤砸棋牌社遭逮

2022/4/5 14:57（4/5 15:11 更新）
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因案遭通緝的41歲林姓男子因籌措不出易科罰金，日前向陳姓男子借貸遭拒，再借又不滿錢太少，日前竟夥同另2人到陳男經營的棋牌社砸損大門等，警方獲報循線逮捕3嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月5日
因案遭通緝的41歲林姓男子因籌措不出易科罰金，日前向陳姓男子借貸遭拒，再借又不滿錢太少，日前竟夥同另2人到陳男經營的棋牌社砸損大門等，警方獲報循線逮捕3嫌送辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年4月5日
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（中央社記者黃麗芸台北5日電）因傷害罪遭通緝的林姓男子因籌不出易科罰金，日前向陳姓男子借貸遭拒，再次借貸又不滿錢太少，竟夥同2名男子於3月底到陳男經營的棋牌社持榔頭砸大門等物，警獲報逮3嫌送辦。

台北市警察局萬華分局西門町派出所副所長陳宏安今天對外表示，3月26日凌晨2時36分許獲報，稱轄內長沙街二段一間棋牌社遭人砸店，立即派員到場處理，店家負責人陳男稱遭3男持榔頭毀損大門玻璃、兌幣機等物，初估財損約新台幣20餘萬元。

警方隨即組專案小組偵辦，經調查了解，涉案林男（41歲）日前因傷害罪遭判刑5個月，後又未到案而遭台北地檢署通緝，他因籌措不出易科罰金，於3月17日向陳男借貸卻遭拒，林男隔天再次前往陳男的店面欲借貸，但櫃檯人員僅提供7000元借款。

林男因不滿借貸金額太少，竟夥同共犯46歲吳姓男子和42歲徐姓男子前往砸店洩憤，專案小組循線鎖定林男行蹤後，於3月26日下午5時許在新北市板橋區將他逮捕，隔天再緝獲另2嫌到案。

全案詢後將3嫌依涉妨害秩序、恐嚇和毀損等罪移送法辦。（編輯：李錫璋）1110405

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