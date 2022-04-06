新店咖啡商槍擊命案 主嫌張景欽遭求處最嚴厲刑

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（中央社記者蕭博文台北6日電）北檢偵辦新店何姓咖啡商槍擊命案，查出天道盟華山會成員許杜群懷疑何男洩漏毒品資訊，透過張景欽、陳憲民以600萬元委託黃泳群殺人，今天起訴張、陳、黃3嫌，對張景欽求處最嚴厲之刑。

依中華民國刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，最嚴厲之刑即為死刑。

另外，許杜群已於去年10月20日先行搭機前往杜拜藏匿，台北地方檢察署另行發布通緝。

台北地檢署指出，何姓被害人雖涉足毒品與藥品、黑道與白道，但上有年邁父母，下有年幼子女，卻因遭懷疑捲入毒品糾紛，於光天化日下、自家門口前遭槍殺，鮮血流淌在門前樓梯，為妻女買回的早餐飛灑一地，就讀國小的女兒及妻子見此情景，心中衝擊怎能承受。

檢察官認為，張景欽行徑難容忍於天地之間，更何況殺人計畫中途還發生槍枝被查扣的波折，殺人決意絲毫未被動搖，更顯惡性重大。

檢察官請法院審酌張景欽擁槍自重，與許杜群縝密計畫殺人，由許杜群出國以手機遙控指揮，並由張景欽在國內掌控，顯然目無法紀，且張景欽犯後飾詞狡辯，毫無悔意，與許杜群行為實無可赦，請求處以最嚴厲之刑。

北檢起訴書指出，何姓咖啡商對化學物質素有研究，曾因製作減肥藥膠囊而涉嫌販賣偽藥等罪遭查緝，因而結識華山會成員，並與華山會交流毒品製造技術。

華山會成員許杜群懷疑何姓咖啡商洩漏華山會重要毒品情資，導致組織重大損失，與曾為華山會成員的高雄地區至尊盟尊合會會長張景欽商討物色槍手欲殺害何男。

張景欽的小弟陳憲民得知友人黃泳群有賭債壓力，介紹黃泳群擔任槍手；許杜群、張景欽與黃泳群去年6月議定以新台幣600萬元為報酬，提供何姓咖啡商相片、住址、使用車輛等資訊，並指導黃泳群準備3套衣物，製造2個斷點以利逃亡。

籌劃犯案期間，張景欽、陳憲民與黃泳群曾在屏東縣墳場試槍，黃泳群還因持槍鬧事，槍枝遭高雄警方查扣，許杜群只好再安排作案槍枝，並指示黃泳群於去年11月16日購買機票、完成PCR檢測，決定於去年11月22日下手。

去年11月22日上午，黃泳群見何姓咖啡商送小孩上學後提著早餐返家，大喊：「小何，這筆錢如何處理」，確認何男身分後即朝何男頭部、頸部、胸部連開4槍，何男當場喪失呼吸、心跳，送醫不治。

黃泳群犯後潛逃中國，檢警啟動兩岸互助機制，去年12月8日由刑事局將黃泳群押解返台，並循線拘提張景欽、陳憲民到案。檢察官今天依殺人等罪，起訴張景欽、陳憲民、黃泳群。（編輯：李錫璋）1110406