新店咖啡商槍擊命案起訴 主嫌張景欽3人羈押禁見

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北檢6日起訴新店咖啡商槍擊命案的槍手黃泳群（坐輪椅者）等3人，法院裁定羈押禁見。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北6日電）新店何姓咖啡商槍擊命案，北檢今天起訴槍手黃泳群、涉幕後買凶者張景欽、共犯陳憲民。台北地院召開移審庭後認定3人涉犯殺人重罪，共犯許杜群未到案等，裁定3人羈押禁見。

被告張景欽、陳憲民於移審庭均否認犯罪並請求交保，檢方起訴證據僅黃泳群供訴指認，並無積極證據可認他們有共謀殺人。

張景欽說，他在機場被逮捕，並不是要逃亡，是要前往柬埔寨談生意（網路博弈）。

陳憲民的辯護人表示，陳憲民交付黃泳群新台幣22萬元，其中2萬元是還錢，這22萬元與買凶殺人款項差距大。

黃泳群庭上認罪，指稱對死者的家屬很抱歉，他做錯事了，他有指認共犯，請求從輕量刑，給予交保機會。

法官庭末諭知，共犯許杜群未到案，另3人均涉犯殺人重罪，黃泳群犯案後逃亡中國大陸，再被遣返回台，有逃亡事實；張景欽欲從機場出國遭拘提，有逃亡之虞等；陳憲民涉犯重罪有高度逃亡可能，裁定3人羈押禁見。

檢方起訴指出，偵辦新店何姓咖啡商槍擊命案，查出天道盟華山會成員許杜群懷疑何男洩漏毒品資訊，涉透過張景欽、陳憲民以新台幣600萬元委託黃泳群殺人，今天起訴張男、陳男、黃男等3嫌，並對張景欽求處最嚴厲之刑（死刑）。

由於許杜群已於去年10月20日先行搭機前往杜拜藏匿，另行發布通緝。在押的張景欽、陳憲民及黃泳群移審台北地院。（編輯：戴光育）1110406