嘉義轎車墜落鐵軌遭火車撞擊 駕駛當場死亡

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嘉義縣水上鄉7日深夜11時許一輛轎車疑閃避來車失控，從台1線飛落台鐵軌道上遭電聯車撞擊，車輛卡在電聯車下方嚴重毀損。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月8日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）嘉義縣水上昨天深夜11時許一輛轎車疑閃避來車失控，從台1線飛落台鐵軌道上遭電聯車撞擊，車輛卡在電聯車下方嚴重毀損，救援人員將轎車駕駛救出時已死亡，事故原因待調查。

台1線約275.6公里處嘉義水上段，昨深夜11時40分左右發生離奇車禍，一輛黑色轎車從台南市往北行駛至此，突然失控，飛越一旁台鐵與台1線分隔的柵欄，掉落鐵道中，正好台鐵3782次沙崙往嘉義電聯車經過直接撞擊轎車。

嘉義縣警察局水上分局、水上消防分隊獲報與台鐵人員到場救援；警方告訴中央社記者，轎車被電聯車擠壓往前推約400公尺在台1線275公里處才停下，整輛車毀損變形，卡在電聯車下方，轎車駕駛則夾在壓扁的車內。

台鐵人員先接駁電聯車上乘客離開，斷電後調度機車頭銜接電聯車，再進行拖拉，經3小時後分離轎車與電聯車，救援人員將轎車內的男子拉出，他已明顯死亡。

列車長表示，當時看到轎車突然出現在眼前根本來不及煞車。當時火車上約有30名乘客，台鐵派出區間車接駁往嘉義車站。

警方初步調查，轎車駕駛是住在台南市的蘇姓男子，他由南往北開，疑似要閃避一輛從路口轉彎的車輛，整輛車偏向右方，撞斷一棵行道樹後，翻滾飛越柵欄落入鐵道，才會被從沙崙往嘉義電聯車撞擊，確切事故原因調查中。（編輯：李錫璋）1110408