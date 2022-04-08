花蓮2歲女童回外公家玩 掉進蓄水桶溺死

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花蓮縣卓溪鄉2歲蘇姓女童7日跟著媽媽回外公家，不明原因掉進家中蓄水桶，被發現時已無呼吸、心跳，送醫不治。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 111年4月8日

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮卓溪鄉2歲蘇姓女童7日下午跟著媽媽回外公家，不明原因掉進家中蓄水桶，被發現時已無呼吸、心跳，送醫不治。詳細事發原因仍待警方調查。

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花蓮縣消防局救災救護第三大隊今天發布新聞資料指出，7日下午4時許接獲民眾通報，卓溪鄉立山村有名女童掉進水桶，救護人員到場時，家屬正在為女童實施心肺復甦術（CPR）急救，救護人員接手給予急救處置，但女童已無生命跡象，經轉送玉里榮民醫院，仍急救無效。

警消初步了解，2歲蘇姓女童跟26歲媽媽、3歲姊姊回同村的外公家，姊妹倆在家中嬉鬧，因姊姊向家人反映「妹妹掉進去了」，家人才在蓄水桶發現2歲女童。（編輯：唐聲揚）1110408