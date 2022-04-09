不滿女友打牌不回家 男子吊死寵物犬遭送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北9日電）郭姓男子日前疑因不滿同居女友出門打牌，竟拿吳姓女友愛犬出氣，活活把狗吊死還把照片傳給對方。吳女驚嚇通報動保處並報警，郭男經通知到案後依違反動保法等罪嫌送辦。

新北市政府動保處長楊淑方今天告訴中央社記者，7日晚間接獲47歲吳姓女子通報，指稱她的狗狗被57歲同居郭姓男友吊死，趕緊會同警方前往現場。

楊淑方說，當時郭男外出不在，但他傳送照片及恐嚇文字給吳女，證據確鑿，因此仍依相關規定報案製作筆錄，警方也立即通知郭男到案說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭男向警方坦承供稱，和女友有爭執，且他傳訊要求女友別一直打牌都不回家，對方卻不理他，一時情緒失控才會拿女友的狗狗下手，結果不小心把狗吊死了，警詢後依違反動物保護法等罪嫌函送新北地檢署法辦。

楊淑方表示，郭男惡行已觸犯動保法，依法最高可處2年徒刑、併科最高新台幣200萬元罰金，同時通報社會局確認是否為高風險家庭，必要時將介入關懷，另也將郭男列入禁止飼養動物黑名單，後續必須接受動物保護講習。（編輯：方沛清）1110409