中市警所副所長倒臥寢室 送醫不治

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市第二警分局育才派出所副所長劉宏志今天在所內執勤，因妻子致電均未獲接聽，同事上樓查看，才發現劉男倒臥寢室內，已無呼吸心跳，送醫搶救仍不治。

台中市第二警分局發布文稿表示，53歲的劉宏志在警界服務已34年，民國101年調派第二分局，自105年起兼任副所長職務迄今，個性開朗，言談幽默，平日與同事相處融洽，對於後輩新進熱心指導，工作認真，從警多年服務熱忱不減，常因為民服務事蹟獲得民眾肯定及上級表揚，亦深受同仁敬愛，為分局優秀幹部。

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劉男8日晚間10時勤務結束後，在所內部管理，他的妻子今天撥打電話均未獲接聽，下午前往育才派出所，所內員警陪同下進入劉男寢室查看，發現劉男已無呼吸心跳，緊急送醫搶救不治，死因待相驗後釐清。

台中市第二警分局分局長陳家銘表示，劉男工作非常認真，經常犧牲勤餘休息時間及輪休假期，主動整理勤務工作，已指派專人協助家屬處理後續事宜，成立因公撫恤治喪委員會協助治喪，分局警友會辦事處聽聞也承諾全力協助辦理撫卹捐助工作。（編輯：李亨山）1110409