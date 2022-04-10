北港武德宮陣頭鬥毆 警逮16人送辦

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（中央社記者姜宜菁雲林縣10日）雲林縣北港武德宮廟昨天下午2時許發生嘉義市與彰化縣的陣頭因燃放鞭炮引發鬥毆，警方連夜逮捕16人到案，其餘涉案者查緝中，全案依聚眾鬥毆罪移送法辦，檢方諭令3萬到10萬元不等金額交保。

雲林縣警察局今天發稿指出，北港武德宮廟前昨天下午2時許來自彰化、嘉義廟宇陣頭發生鬥毆事件，起因為一方燃放鞭炮，不慎引燃至另一方轎裙，導致雙方人員爆發肢體衝突，過程遭網友拍攝上傳社群網路。

對此雲林縣警察局刑警大隊和北港警分局組成專案小組，並報請雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮偵辦。

專案小組持拘票分別於嘉義市、彰化縣等地，連夜拘提涉案人員計16人到案，其餘涉案者積極查緝中，並查扣旗桿、白色賓士轎車等犯案工具。

白色賓士轎車江姓男駕駛因衝撞他人，恐涉有殺人罪嫌，另其他在場參與聚眾鬥毆滋事及助勢者均依違反聚眾鬥毆罪嫌移送雲林地檢署偵辦，並建請羈押相關主嫌，依法嚴懲以遏止鬥毆事件。

其中偷開警車何姓男子（37歲）辯稱是協助警方隔離雙方，警方認為，動機待釐清，仍依違反妨害公務罪嫌送辦。

檢方複訊後，何姓男子無保請回，其餘15人以新台幣3萬到10萬元不等金額交保。

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另適逢大甲媽遶境，媽祖神轎將於今天傍晚由西螺大橋南下進入雲林縣轄區，雲林縣警察局長李謀旺昨晚8時召集各分局長及刑警大隊，以防範「保境佑民」之廟會活動變質及強化大甲媽「遶境祈福」之安維勤務，召開專案會議。

李謀旺在會中要求各分局應事先掌握轄內各宮廟、陣頭的成員名冊與參香時段，並告誡、約制不得有脫序行為。針對任何不法行為，警方將以強勢作為，嚴正執法，絕不容許滋事分子，趁廟會活動破壞社會秩序。（編輯：黃世雅）1110410