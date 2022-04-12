醉男趕攤巧遇員警自摔引注目 自投羅網遭送辦

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高雄蘇姓男子10日下午酒後騎車打算找朋友續攤，不料停車時因重心不穩跌倒，引起正在防疫稽查的員警注意，員警上前關心發現他渾身酒味，酒測值達0.77毫克，當場依公共危險罪送橋檢偵辦。（高市岡山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月12日

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄蘇姓男子酒後騎車打算找朋友續攤，不料停車時遇上正在防疫稽查的員警，重心不穩跌倒。員警關心時發現他渾身酒味，酒測值達0.77毫克，當場依公共危險罪送橋檢偵辦。

高雄市政府警察局岡山分局今天上午說明，前峰派出所員警10日下午接獲檢舉有民眾群聚在岡山區協和街涼亭喝酒，且沒戴口罩。員警趕到後恰好遇到正要停車的60歲蘇男，但他因重心不穩突然跌倒，引起注意。

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警方上前盤查時發現蘇男渾身酒味，酒測值更高達0.77毫克。此時蘇男才供稱他原本在岡山區某處檳榔攤喝酒，之後接到邀約前往涼亭要找朋友續攤，便心存僥倖騎車，豈料遇到正在協助防疫稽查的員警，就這樣自投羅網。全案詢後依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

岡山分局呼籲，依據道路交通管理處罰條例第35條第3項新制規定，酒駕再犯年限從5年延長為10年，另增訂公路主管機關得公布再犯者姓名、照片及違法事實；民眾勿存僥倖之心，酒後應搭乘大眾交通運輸工具、計程車、指定代駕或親友接送。（編輯：黃世雅）1110412