男子偷鄰居名錶變賣轉買保時捷 北市警逮人送辦

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市基湖路附近豪宅內日前發生竊案，鄭姓男子涉竊走同棟大樓住戶2支名錶，共值新台幣1000萬餘元，變賣後拿贓款買保時捷新車，現金剩44萬元。警循線逮人，警詢後依法送辦。

台北市警察局中山分局今天召開記者會，大直派出所長所長周仲德指出，8日下午3時許接獲民眾報案，指稱位於基湖路附近住宅遭人行竊；獲報後，派員到場調查、採證。

警方表示，被害人習慣委託清潔員每週入屋打掃，清潔員案發當天發現被害人房屋大門無法開啟，懷疑有人入屋後反鎖，報警、並通知鎖匠開鎖，在員警陪同入屋得知有2支名錶及現金遭竊。

案發後，警方成立專案小組偵辦，並擴大調閱監視畫面及訪談，鎖定同棟大樓住戶33歲鄭姓男子涉重嫌。

警方查出，鄭姓男子承租同棟大樓2樓，因積欠債務，日前發現同棟6樓住戶平時不常在家，鄭男先從安全梯進入被害屋主樓層，再趁隙進屋行竊。

警方表示，鄭姓男子把偷得2支名錶拿到當舖變賣，取得900餘萬元，並用贓款購買1輛保時捷新車後躲藏台中地區，剩餘金額當日常花費。

警方掌握線索發現鄭姓男子藏匿台中市沙鹿區後，13日凌晨見時機成熟前往逮人，並起獲現金44萬元。警詢後，依竊盜罪嫌把鄭男移送台北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1110416