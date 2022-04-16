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首頁 / 社會

嘉縣中埔台3線重機撞護欄 男騎士送醫不治

2022/4/16 17:30（4/16 17:41 更新）
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嘉義縣中埔鄉台3線301.6公里處16日上午發生一起死亡車禍，一名騎乘普通重型機車的男騎士失控摔倒滑行擦撞護欄，送醫傷重不治，肇事原因警方調查釐清中。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月16日
嘉義縣中埔鄉台3線301.6公里處16日上午發生一起死亡車禍，一名騎乘普通重型機車的男騎士失控摔倒滑行擦撞護欄，送醫傷重不治，肇事原因警方調查釐清中。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年4月16日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）嘉義縣中埔鄉台3線301.6公里處今天上午發生死亡車禍，江姓男子騎乘普通重型機車行經時失控摔倒滑行擦撞護欄，胸及頭部受傷，送醫後傷重不治。肇事原因，警方釐清中。

嘉義縣警察局中埔分局發布新聞稿指出，今天上午6時30分獲報，江姓男子騎乘普通重型機車沿中埔鄉台3線大埔往中埔方向行駛至301.6公里處時，因不明原因失控摔倒，擦撞護欄。

中埔警分局交安組小隊長余國棟告訴中央社記者，江男倒地後造成胸、頭部受創，經救護車送往天主教聖馬爾定醫院急救，但傷重不治，肇事原因調查中。

余國棟呼籲駕駛朋友，行經山區道路應遵守道路標誌、標線、速限及交通安全規則，並隨時注意車前狀況及保持安全間距，避免交通事故。（編輯：戴光育）1110416

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