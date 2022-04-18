中醫師性侵病患二審遭判7年 高市衛生局勒令停業

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高雄市某中醫診所醫師假藉按摩、針灸治療，涉嫌性侵2名女病患3次，高雄市婦女新知協會18日召開記者會，要求醫師懲戒委員會盡速廢止這名醫師的醫師證書，並建議衛生局為中醫診所訂定婦女友善醫療環境檢核指標，以保障女性病患權益。（高雄市婦女新知協會提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）高雄市某中醫診所醫師假藉按摩、針灸治療，涉嫌性侵2名女病患3次，二審遭判7年徒刑。高雄市衛生局今天表示，將依法開罰、勒令停業，並送醫懲會審議是否廢除醫師證書。

高雄某中醫診所醫師假藉按摩、針灸治療，涉嫌性侵2名女病患3次，一審地方法院判徒刑10年，案件經上訴，二審高雄高分院法官審酌他部分認罪，並願意分別賠償2名病患新台幣60萬元和120萬元，因此改判7年徒刑，可上訴。

高雄市婦女新知協會理事長杜海容、成大醫學系教授王秀雲、中山大學公共事務管理研究所教授彭渰雯、律師陳令宜等人今天召開「拒絕狼醫、立即撤照」記者會，要求醫師懲戒委員會盡速廢止這名醫師的醫師證書，並建議衛生局為中醫診所訂定婦女友善醫療環境檢核指標，以保障女性病患權益。

對此，高雄市政府衛生局回應，自案件起訴，除責令診所應遵循「醫療機構醫療隱私維護規範」，也加強隨時派員查訪、調閱病歷，就診所對於女性患者有關推拿、整復等醫療行為，加強稽查，以杜絕類似事件再度發生。

衛生局也表示，醫師利用職務而發生逾越醫病專業界線、做出違法行為，已嚴重損毀醫病關係，是嚴重違背醫學倫理及業務上不正當行為，也涉違反「醫師法」。2021年已移付醫懲會審議，但當時案件仍二審審理中，委員會決議判決結果確定再移付懲戒。

全案二審判決出爐，衛生局表示，將依現有相關事證及「醫療法」規定開罰，並處以停業處分。至於是否廢除醫師證書，將再由醫懲會審議。

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高市婦女新知訴求，中醫師利用病人信任，對被害人強制性交，不僅破壞醫病關係、嚴重侵害被害人性自主權，還讓被害人心理留下陰影，讓女病患連再去看醫生的勇氣都沒有，醫懲會應盡速廢止狼醫的醫師證書，以免再有其他女性受害。

高市婦女新知也建議，衛生局應制訂符合中醫診所診療型態的婦女友善醫療環境檢核指標，供中醫師遵循，保障女性病患就醫安全，也避免醫療糾紛產生。並強化中醫師職業後的繼續教育中，關於醫學倫理、法律以及性別相關課程內容。（編輯：郭諭儒）1110418