3法官疑違倫理規範 司法院發交所屬法院調查

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（中央社記者林長順台北18日電）媒體報導，3名法官疑與林姓猥褻案被告私下互動密切，違反法官倫理規範。司法院今天指出，已發交3名法官所屬法院法官自律委員會進行調查、審議。

鏡週刊報導，台東某兒少安置機構的林姓前主任，因涉嫌強制猥褻2名在安置機構的少年遭起訴，台東地檢署偵查過程中發現林不僅是慣犯，且從他的手機通聯中發現，一名洪姓前主任調查保護官竟告訴他遭調查的相關資料，已涉嫌洩密。

報導表示，檢方查出，在不同縣市地方法院任職的3名法官與洪姓前主任調查保護官涉嫌洩密，但林男對於和3名法官來往內容堅不吐實，檢方對3名法官以證據不足簽結。

司法院發布新聞稿指出，台東地方法院於調查洪姓前主任調查保護官行政責任過程中，發覺侯姓、姜姓、陳姓法官有疑似違反法官倫理規範的情形，經通報司法院，由司法院分別發交3名法官所屬法院，由各該法院法官自律委員會依「各級法院法官自律實施辦法」規定進行調查、審議。

司法院表示，依自律辦法規定，自律會的決議需送交司法院核備，目前尚未完成全部核備程序。

司法院強調，將本於勿枉勿縱、絕不護短的態度辦理本案，並將檢討相關機制，避免再度發生類似事件。（編輯：管中維）1110418