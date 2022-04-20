借5千元要還1萬5 高市警破獲地下錢莊暴力討債

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）常出沒台南、高雄的重利集團經營地下錢莊，不僅借款利息高達200%，導致借5000元要還1萬5000元，還以暴力討債，高雄三民二警分局帶回主嫌周姓男子等8人，依恐嚇、傷害等罪送辦。

高雄市政府警察局三民二分局今天中午發布新聞稿指出，以28歲周男為首重利集團以台南、高雄為據點，專營日日會地下錢莊，且常暴力討債，利息高達200%，受害人數達11人，借款金額約在新台幣2萬元上下。待被害人無力償還，周男即唆使旗下小弟強押被害人上車，限制行動自由持棍棒毆打。

三民二分局偵查隊長陳嘉宏向中央社記者表示，經了解這個重利集團約從去年底開始運作，成員多為年輕人，但高利息不僅可能導致被害人借5000元要還1萬5000元，更嚴重影響社會治安。警方獲報後組成專案小組，報請高雄地檢署指揮偵辦，也陳報警政署核定為治平專案對象。

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警方去年9月29日前往台南市安南區周男據點執行第一次搜索，當場查扣35萬元、點鈔機、行動電話等證物，經持續擴大清查，又在今年4月6日至18日在高雄市鳳山、前鎮、三民區及屏東市等地實施第二次搜索，並將周男及共犯等8嫌帶回。全案依違反組織犯罪條例、恐嚇、傷害、重利等罪移送高雄地檢署。

三民二分局指出，高市去年街頭暴力妨害秩序案件計152件，相較109年278件，足足減少了126件，減少幅度45.3%。刑案方面110年共發生2萬4651件，比109年減少了1514件，破獲率也提高1.3%。暴力犯罪及槍擊案件均全數偵破。（編輯：謝雅竹）1110420