蘆洲虐貓案再開準備庭 涉案男子認違反動保法

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新北市蘆洲區黎姓男子（右）涉凌虐女友飼養貓咪致死，還涉偷拍2人私密影片恫嚇散布，被依違反動保法、妨害秘密等罪嫌起訴。新北地方法院26日再度召開準備庭。中央社記者沈佩瑤攝 111年4月26日

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（中央社記者沈佩瑤新北26日電）黎姓男子涉凌虐女友飼養貓咪致死，還涉偷拍2人私密影片恫嚇散布，被依違反動保法、妨害秘密等罪嫌起訴。新北地院今天再開庭，據了解，黎男認涉違動保法，其餘犯行均否認。

新北市蘆洲區一名黎姓男子去年疑因與女友糾紛後，涉凌虐女友飼養貓咪「茶茶」致死，並把女友的物品打包拿走拒還，還涉偷拍2人私密影片恫嚇散布，新北地檢署今年2月依違反動物保護法、刑法恐嚇危害安全、妨害秘密及侵占等罪嫌起訴。

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新北地方法院3月首度召開準備庭，但黎男未到庭，今天再度召開準備庭。法官認為案情涉及妨害秘密，有法院組織法中的妨害善良風俗之虞，裁定不公開審理。許多動保人士在庭外等待黎男現身。

黎男庭後在友人護送下狂奔出法院，面對媒體追問「要不要道歉」、「今天有認罪嗎」，黎男僅回以「有」，就不願再多談；動保人士追趕其後，大罵「人渣」、「敢做不敢當」。（編輯：李錫璋）1110426