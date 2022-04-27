童仲彥詐領助理費判刑定讞入監 聲請再審遭駁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北27日電）前北市議員童仲彥被控任內詐領助理費新台幣5萬餘元，遭判有期徒刑3年10月定讞，已入監服刑。童不服判決認為犯罪所得計算有誤等，聲請再審，台灣高等法院日前駁回。可抗告。

高院裁定指出，議員的公費助理補助費、春節慰勞金等均由議會編列預算支付，並非議員薪資之一部分，更非對議員個人的實質補貼，不能任由議員將其間差額挪作他用，甚至納入私囊。

裁定指出，童仲彥主張這些費用與公務員加班、差旅等費用一樣，非新事實、新證據， 不足以動搖有罪確定判決，因此童仲彥聲請裁准開始再審以及停止刑罰執行均無理由，予以駁回。可抗告。

全案緣於，檢方起訴指出，童仲彥被控於民國100年10月間假借以每個月新台幣3萬元價碼，聘用蔡姓男子當助理，並向台北市議會申請自聘公費助理補助費；但實際上並未聘用蔡男，詐取公費助理補助費新台幣12萬3842元。檢察官依貪污治罪條例起訴童仲彥。

一審台北地方法院依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，判童仲彥有期徒刑7年6月、褫奪公權4年；偽造文書罪有期徒刑5月，得易科罰金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

二審台灣高等法院認定，蔡男確實沒有做助理工作，但童仲彥有自費聘請陳姓女助理4個月，月薪1萬8000元，共計7萬2000元，經扣除7萬2000元，童仲彥實際詐領金額為5萬1842元，改判3年10月徒刑、褫奪公權2年。

最高法院認為，二審判決並無違背法令，駁回童仲彥上訴，全案定讞。童仲彥3月25日前往宜蘭地檢署報到後，被送往法務部矯正署宜蘭監獄服刑。（編輯：李亨山）1110427