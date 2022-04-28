快篩實名制上路 陳宗彥指示警方維護通路秩序

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）本土疫情升溫，內政部次長陳宗彥今天赴警政署召開全國警察機關防疫視訊會議，由於快篩試劑實名制已上線，指示協助各地相關通路的安全秩序維護，並慰勞員警們近來辛勞。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數日增，陳宗彥今天下午特別到警政署慰勞警察同仁辛勞，同時針對近期國內疫情大規模確診情況，和各直轄市、縣（市）政府警察局局長、分局長、所長等人進行視訊會議。

警政署今晚發布新聞稿表示，陳宗彥會中感謝全國警察這2年多來投入防疫工作成效，面對近來疫情逐漸升溫，也請大家戒慎勿恐懼，並鼓勵踴躍接種疫苗。

陳宗彥提到，國內確診人數雖然持續攀升，但輕症與無症狀比例高達99.6%，中央流行疫情指揮中心也會因應疫情滾動調整防疫措施，請大家安心生活，同時也溫馨呼籲員警要簡約生活，使生活單純化，以降低染疫風險。

此外，也鼓勵大家下載「台灣社交距離App」，以即時掌握與確診者接觸情形，和保護自身執勤安全。

警政署說，會中陳宗彥也提示未來重點工作，包括快篩試劑實名制上線，請各地警局協助藥局、量販店等通路的安全秩序維護，疫情指揮中心也會儘速配發快篩試劑給警方使用，請大家安心執勤。

另外，指揮中心也已簡化相關疫調工作，減輕基層員警工作負擔，並請派出所員警多加關懷轄內獨居長者，若有狀況可依現行機制通報民政、社政或衛政單位。

陳宗彥最後表示，各單位防疫物資相當充足，請警方執行各項勤務時，務必穿戴適當防疫裝備，勤畢時也要落實清消工作，並請各級幹部於員警執勤前善加提醒，若有同仁染疫要給予關懷和發揮同理心。

同時，若出現警力調配問題，也可運用「以篩代隔」措施來因應勤務運作，請大家安心工作。（編輯：方沛清）1110428